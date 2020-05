‘Vaker droogte in het binnenland’

Droge zomers zoals die in 2018 komen nu vaker voor dan rond 1950. De kans op droogte in het binnenland is groter dan aan de kust. Dit is het gevolg van klimaatverandering, melden het KNMI en de Universiteit van Utrecht op basis van onderzoek.

In het kustgebied van Nederland valt nog genoeg neerslag. „We vinden een duidelijke trend naar meer van dit soort droogtes in het binnenland van Nederland.” Volgens de studie kan minstens de helft van de waargenomen temperatuurstijging toegeschreven worden aan de uitstoot van broeikasgassen.

De zomer van 2018 werd gekenmerkt door een reeks droge, warme en zonnige dagen. Voor strandgangers of een middag op het terras is dat plezierig, stellen de onderzoekers. Maar het uitblijven van de regen en de hoge verdamping leverden ook veel problemen op. Bijvoorbeeld voor de akkerbouw, de scheepvaart en waterbeheerders.