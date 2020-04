Vakbonden: zorgen over opstarten openbaar vervoer

De vakbonden in het openbaar vervoer maken zich grote zorgen over het weer op grotere schaal opstarten van de dienstregeling. „We krijgen veel bezorgde vragen van werknemers hierover en willen als vakbonden nadrukkelijk ook worden betrokken bij het nadenken over oplossingen”, schrijven de gezamenlijke vakbonden in een brief aan OV-NL, de koepel van Nederlandse vervoersmaatschappijen.

De bonden zijn bezorgd dat werkgevers zich zonder overleg met de vakbonden op de nieuwe situatie voorbereiden. Ze krijgen veel signalen van werknemers die zich zorgen maken over hun gezondheid en hun veiligheid en die van de reizigers als de maatregelen worden versoepeld en het aantal reizigers weer toeneemt.

Hoe die versoepeling op een verantwoorde manier kan plaatsvinden in treinen, bussen, trams en metro’s, die er juist op zijn ingesteld om grote aantallen reizigers te vervoeren, is maar de vraag, stellen de bonden. Werknemers moeten zelf kunnen meedenken over mogelijke oplossingen: „We zijn ervan overtuigd dat het tot beter gedragen resultaten leidt,” zo is te lezen in de verklaring.