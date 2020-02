Vakbonden uiten ongenoegen over aanpak Belastingdienst

Vakorganisaties hebben in een brief aan minister Wopke Hoekstra (Financiën) hun ongenoegen geuit over zijn aanpak van de problemen bij de uitvoering van de toeslagenwet door de Belastingdienst. Werknemers „die zich al jarenlang niet gehoord voelen”, zijn daarbij volgens de bonden gepasseerd.

In zijn brief aan de Tweede Kamer maakt Hoekstra volgens de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/NC „niet duidelijk op welke wijze het versterken van de besturing de problemen in de uitvoering van toeslagen gaat oplossen”.

Zonder fiscale en institutionele kennis is het onmogelijk om de problemen te duiden, aldus de bonden.

Volgens Mieke van Vliet, bestuurder van FNV Overheid, „trapt de Belastingdienst weer in dezelfde valkuil door niet met medewerkers in gesprek te gaan”. De bonden vrezen dat medewerkers hun inspraak dreigen te verliezen.