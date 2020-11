Vakbonden politie en boa’s voor landelijk verbod carbidschieten

De vakbonden van politie en boa’s zijn voor een landelijk verbod op carbidschieten met de jaarwisseling. Verschillende kleinere gemeenten in Zuid-Holland hebben zo’n verbod al aangekondigd, en nu lijkt ook de gemeente Den Haag te volgen om zo de al zwaar belaste zorg en handhaving te ontlasten. In het Veiligheidsberaad spreken burgemeesters maandagavond over aanvullende maatregelen rondom het carbidschieten.

„We moeten een waterbedeffect voorkomen, dat het carbidschieten in de ene gemeente verboden wordt en in een andere wel mag. Jongeren gaan zich dan verplaatsen en er komen teveel mensen op af”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. De politiebond ANPV deelt die zorgen. „Wij zijn echt voorstander van één beleid in heel Nederland. Je kunt niet een verbod hebben in Den Haag en vervolgens bij buurgemeente Leidschendam niet”, aldus een woordvoerder. „Dan lopen ze naar de andere kant van de straat en mag je het daar wel afsteken, dat is niet te handhaven.”

„Ik zag gisteren nog op televisie een reportage waarin een verkoper van carbid vertelde dat hij een dubbele omzet heeft. Dan weten we natuurlijk waar het heen gaat”, verwoordt een woordvoerder van de handhaversbond BOA ACP zijn zorgen. „Maar een geheel verbod is makkelijker te handhaven dan gedeeltelijk, want mensen gaan anders creatieve oplossingen zoeken.”

Dat ziet Struijs de afgelopen tijd al terug bij jongeren. „Onze digitale wijkagenten zien dat de jeugd op zoek is naar vormen van vertier, en soms zijn die illegaal.” Hij heeft dan ook een oproep gedaan aan het Veiligheidsberaad. „We hebben meegegeven: geef een alternatief voor de jeugd. Als er helemaal niets komt, gaan jongeren zich verzetten, zoals om acht uur ’s avonds vuurwerk afsteken als teken van verzet.”

Ondanks een verbod op carbid en vuurwerk maken de drie bonden zich geen illusies dat er tijdens de jaarwisseling niet geknald gaat worden. „In België en Duitsland is vuurwerk gewoon te koop, dus dat wordt natuurlijk een probleem”, zegt de woordvoerder van de ANPV.