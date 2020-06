Vakbonden: investeren in publieke sector noodzakelijk

Werknemers in de publieke sector mogen niet de dupe worden als de overheid moet gaan bezuinigen. Maar daarvoor vrezen de vakbonden wel. Zij doen daarom een appel op Tweede Kamerleden, ministers en werkgeversorganisaties voor „een herwaardering van de publieke sectoren”.

„De bijna 1 miljoen mensen uit deze sectoren zijn onmisbaar gebleken bij de aanpak van de crisis. Zij mogen niet, zoals vaak gebeurt bij bezuinigingen, straks weer de sluitpost worden van de begroting”, schrijven de betrokken vakbonden van FNV, CNV en de Vakcentrale voor Professionals, en het Ambtenarencentrum.

Volgens de bonden hebben werknemers in de sectoren onderwijs, veiligheid en andere overheidsdiensten al jaren te kampen met een hoge werkdruk, niet-marktconforme salarissen en toenemende agressie. Gevreesd wordt dat nieuwe bezuinigingen bij hen terechtkomen, als het kabinet de broekriem moet aanhalen. „Dat is niet acceptabel en ook niet verantwoord gezien de taken en uitdagingen waar de publieke sectoren voor staan. Investeren in de kwaliteit van de publieke sectoren en de medewerkers is noodzakelijk.”