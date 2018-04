Vakbonden en werkgevers ov op ramkoers

Werkgevers in het openbaar vervoer en vakbonden liggen op ramkoers over de voorwaarden van een nieuwe cao. FNV en CNV Vakmensen willen komende maandag en dinsdag staken, maar werkgeversorganisatie willen hier een stokje voor steken door naar de rechter te stappen.

„De eerder aangekondigde landelijke staking in het streekvervoer gaat door. Zowel maandag 30 april als 1 mei staken alle regionale vervoerders. Er rijden dan in heel Nederland geen streekbussen. Ook alle regionale treinen die niet van NS zijn, rijden die dagen niet”, zo meldt FNV.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) liet weten op dinsdag een dagvaarding uit te doen richting de rechtbank in Utrecht. Een woordvoerder verwacht dat het kort geding dient op woensdag of op donderdag. Met de gang naar de rechter proberen de werkgevers naar eigen zeggen een „ontwrichtende staking aan het begin van de meivakantie te voorkomen”.

„Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje uit naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in”, aldus voorzitter van de VWOV, Fred Kagie.

Ook CNV Vakmensen noemt stakingen onvermijdelijk, behalve als de werkgevers „vandaag of morgen” toch nog tegemoetkomen aan de eisen van de bonden. Maar een woordvoerder van de VWOV liet weten dat daarvan geen sprake zal zijn.

Een eerder onderhandelingsresultaat tussen de bonden en de werkgevers werd in maart door de vakbondsleden afgewezen. De werkgevers vinden hun bod, een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar en „goede afspraken over de werkdruk”, afdoende. Maar werknemers zijn ontevreden over de manier waarop de loonsverhoging wordt opgebouwd en willen dat de toezeggingen rondom de werkdruk concreter worden.

De CAO geldt voor 12.000 werknemers, waaronder buschauffeurs, machinisten en bagagehandelaars op Schiphol. Volgens een woordvoerder van FNV sluiten ook werknemers zich aan die vallen onder een andere vervoers-cao, circa duizend werknemers.