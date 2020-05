Vakbonden eisen betere bescherming inspecteurs in slachthuizen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die in slachthuizen controles uitvoeren, beschikken over onvoldoende beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Ze kunnen bij hun werk ook moeilijk 1,5 meter afstand houden. Daarvoor waarschuwen vier vakbonden in een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

„Zolang er niet veilig gewerkt kan worden, moeten de niet-noodzakelijke werkzaamheden per direct stop gezet worden”, zegt bestuurder Mieke van Vliet van FNV Overheid. De vakbonden eisen dat het ministerie ingrijpt bij de NVWA en de juiste maatregelen neemt.

Van Vliet maakt zich zorgen over de veiligheid van de werknemers en de verspreiding van het coronavirus. „Destijds waren het ook de inspecteurs die verantwoordelijk waren voor de verspreiding van Q-koorts. Door hun huidige werkzaamheden lopen ze risico corona op te lopen en te verspreiden.”