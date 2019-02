Vakbonden: Curaçao moet neutraal blijven

Op Curaçao maken vakbonden en politici zich zorgen over de beslissing van Curaçao om samen te werken met de Verenigde Staten bij het doorvoeren van humanitaire hulp aan Venezuela. De critici vinden dat Curaçao politiek neutraal moet blijven en zich niet moet laten „misbruiken” door Amerika.

Amerika is fel gekant tegen de regering van president Nicolas Maduro. Washington erkende vorige maand als één van de eerste landen ter wereld oppositieleider Juan Guaidó als nieuwe vertegenwoordiger van het land.

De gezamenlijke vakbonden en onder meer parlementariër van de partij MAN Giselle McWilliam hebben vrijdag gezegd dat Curaçao geen politieke kleur moet kiezen in die strijd. Zij zijn bang dat Venezuela maatregelen neemt tegen Curaçao.

De VS hebben eerder gevraagd of Curaçao als spil kan dienen in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela. Afgelopen woensdag maakte minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok bekend daarmee in te stemmen. Als land binnen het Koninkrijk heeft Curaçao geen eigen buitenlandse politiek. Volgens Blok is de regering in Willemstad wel bij de uiteindelijke beslissing betrokken geweest.

Curaçao liet eerder al doorschemeren dienst te willen doen als knooppunt voor die operatie. Tegelijkertijd zegt minister-president Eugene Rhuggenaath „een goede buurman te zijn en te willen blijven voor de Venezolaanse bevolking”.

Curaçao ligt enkele tientallen kilometers voor de Venezolaanse kust. Dat maakt het eiland heel geschikt om te dienen als een van de steunpunten voor een hulpoperatie, constateerden de VS. Zij treffen voorbereidingen voor hulp aan Venezuela vanuit buurlanden Colombia en Brazilië.