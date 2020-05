Vakbonden blij met aanpassingen in noodpakket

Het nieuwe steunpakket van de overheid biedt volgens vakbond CNV een „lonkend perspectief” om Nederland uit de crisis te helpen. Ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) is positief over de aanvullingen op het vorige week gepresenteerde noodpakket. „Het kabinet laat zien dat het onze zorgen over behoud van werkgelegenheid serieus neemt, en perspectief wil bieden”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie.

Het kabinet heeft aangekondigd dat er toch een boete komt om misbruik van de zogeheten NOW-steunregeling bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Werkgevers moeten in principe bij grote ontslagrondes overeenstemming bereiken met vakbonden. Anders wordt de subsidie gekort met 5 procent van de totale loonsom. Het blijft daarnaast zo dat de subsidie altijd wordt gecorrigeerd voor werknemers die worden ontslagen.

„Dit is een duidelijke verbetering ten aanzien van het noodpakket dat vorige week werd gepresenteerd. De uitgangspositie van werknemers is versterkt”, concludeert de VCP-voorzitter. Zijn collega-voorzitter Piet Fortuin van CNV vult aan: „Doordat de vakbonden bij grotere ontslagen (meer dan twintig mensen) betrokken zijn kunnen we werkenden zo goed mogelijk naar een nieuwe baan begeleiden.”