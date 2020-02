Vakbond: vreugde over afblazen marinierskazerne naar Vlissingen

De militaire vakbond AFMP is verheugd dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen definitief is afgeblazen. „We zijn blij dat het kabinet ervoor heeft gekozen om deze verhuizing te cancellen en om de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen,” aldus Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP.

Eerder vrijdag besloot het kabinet definitief niet voor Vlissingen te kiezen, maar om de kazerne naar Nieuw Milligen te verkassen.

Rozendal zegt dat bij de bond aangesloten mariniers hem de afgelopen twee jaar vaak vertelden niet met hun gezin in Zeeland te willen wonen. „Zij hoopten dat alles in het werk zou worden gesteld om dit voorkomen. Gelukkig hebben mariniers nu de definitieve zekerheid dat zij niet al te ver van hun huis worden gevestigd.”

Volgens de vakbondsman zitten de mariniers in Nieuw Milligen wat ruimer in hun jasje met een grotere kazerne met moderne faciliteiten. „Een belangrijke pré voor de mariniers is bovendien dat zij daar veel dichterbij bij de plek zijn gestationeerd waar zij oefeningen hebben.”