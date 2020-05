Vakbond spoorwegpersoneel tevreden met richtlijnen in ov-protocol

De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC is tevreden met het protocol voor reizigers en medewerkers dat de ov-bedrijven donderdag hebben bekendgemaakt. De bond pleit er wel voor dat de conducteurs en stewards per vervoerder duidelijke instructies krijgen, zegt bestuurder Wim Eilert van VVMC. „Voor ons geldt steeds, onze leden werken veilig of niet.”

Het protocol geldt vanaf juni, als het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling gaat rijden. Voor medewerkers en reizigers is het gebruik van mondkapjes verplicht. De vakbond kan zich vinden in de afspraken dat conducteurs, stewards en medewerkers op de stations de reizigers kunnen wijzen op de mondkapjesverplichting, maar dat zij die niet actief hoeven te handhaven. „Het geeft de conducteurs ook rust, dat zij weten wat hun bevoegdheden zijn”, zegt Eilert.

De handhavingstaak ligt volgens het protocol bij boa’s Veiligheid & Service en indien nodig met assistentie van de politie. Zij zullen de-escalerend te werk gaan en kunnen bij het niet-naleven een boete uitschrijven.

Over de verdere invulling van de rol van het personeel en de uitvoering van de 1,5 meterregels praat de vakbond met de verschillende vervoerders. De details worden in de komende weken richting 1 juni uitgewerkt.

De VVMC uitte eerder zijn zorgen over de verwachte toename in drukte door de versoepelingen van de coronamaatregelen voor het openbaar vervoer. „Bij iedere versoepeling zagen we meer mensen in het ov”, zegt de vakbond. „We hopen dat de reizigers zich houden aan de adviezen en dat de spreiding van werktijden en scholen effect heeft. De trein is nog altijd niet voor een uitje bedoeld.”

Er waren enkele incidenten met te drukke treinen, zoals afgelopen weekend toen ineens veel mensen tegelijk de trein van Amsterdam naar Zandvoort wilden nemen. De vakbond erkent dat het inspelen op de toename van de reizigers lastig is. „De conducteur kan mensen vragen de trein te verlaten en desnoods een melding maken”, legt Eilert uit. „In het uiterste geval kan de politie worden gevraagd op te treden. Er is afgesproken dat de conducteur hierin geen handhavende taak heeft.”