Vakbond NU’91: Kom nabestaanden zorgmedewerkers tegemoet

De nabestaanden van zorgmedewerkers die aan het coronavirus zijn overleden, zouden een financiële tegemoetkoming moeten krijgen van de overheid en van ziekenhuizen. Dat wil vakbond NU’91. „Zo’n regeling is er nu nog niet. Ik denk dat er nog wel het een en ander wakker geschud moet worden, want het had er allang moeten zijn”, zegt een woordvoerder van de vakbond.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn zeker negen mensen die in de zorg werken, overleden aan het coronavirus. Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen.

Het is niet bekend waar deze zorgmedewerkers het virus hebben opgelopen. Dat kan in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, verpleeghuis of bij iemand thuis zijn gebeurd, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de supermarkt of het openbaar vervoer. Volgens NU’91 is de bescherming in elk geval nog steeds niet op orde. „Sommige mensen hebben nog steeds niet voldoende beschermingsmiddelen. Het gaat niet alleen om mondkapjes, maar ook bijvoorbeeld om schorten en handschoenen. Dat is zorgelijk. Iedereen die te weinig beschermd is, loopt eerder kans op besmetting.”