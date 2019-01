Vakbond: geen daden, maar woorden van Rutte

Krachtige uitspraken van premier Mark Rutte over onruststokers die met oud en nieuw hulpverleners belagen, helpen dat probleem niet op te lossen. Dat stelt voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. Rutte zei dat hij deze raddraaiers „het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou willen slaan”.

„Dit soort bijzondere uitspraken helpen niet. Het probleem wordt er niet kleiner van. Wat wel zou helpen, is als hij besluit tot een landelijk verbod van vuurwerk. Dat is een wens van de politie en ook van ons als bond. Maar dat doet Rutte niet. Dus het zijn slechts woorden, die bovendien over twee dagen alweer vergeten zijn. Geen daden”, aldus Van de Kamp.