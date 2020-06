Vakbond FNV tegen meer concurrentie op Nederlands spoor

Vakbond FNV Spoor heeft kritiek op het plan om meer ruimte aan buitenlandse vervoerders te geven op het Nederlandse spoor. De vakbond roept de leden van de Tweede Kamer op tegen het plan voor meer concurrentie op het Nederlandse spoor te stemmen.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) liet donderdag aan de Tweede Kamer weten dat de NS ook na 2024 de belangrijkste spoorvervoerder van Nederland blijft. Op internationale verbindingen en op een aantal regionale lijnen moet volgens de staatssecretaris juist meer ruimte komen voor concurrentie.

„Ze nodigt buitenlandse vervoerders uit om via internationale verbindingen ook binnenlandse verbindingen te verzorgen” zegt Henri Janssen van FNV Spoor. „Ook heeft de staatssecretaris besloten nog drie sprinterdiensten in 2025 te decentraliseren en openbaar aan te besteden. Dat gaat niet alleen ten koste van de winstgevendheid van NS, maar ook ten koste van Nederlandse werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.”

Volgens de vakbond is uit de verkenning ‘Mogelijke decentralisatie van vier sprinterdiensten’, die de staatssecretaris heeft laten uitvoeren juist naar voren gekomen dat zonder extra investeringen er voor de reizigers waarschijnlijk niet veel verbetert.

Het is volgens Janssen goed dat het kabinet het hoofdrailnet ook na 2024 aan NS gunt. „Dat is een bevestiging dat de NS-medewerkers al jaren een wereldprestatie leveren.” Maar het is volgens de vakbond ook nodig om in de toekomst een kwalitatief goed spoornetwerk te garanderen. „Het spoor bewijst, ook tijdens de coronacrisis, haar vitale belang als publieke sector. Die publieke waarde moet niet door marktwerking kapot worden gemaakt, maar juist worden gekoesterd.”