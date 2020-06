Vakantieverhuur in delen Amsterdam per 1 juli verboden

Het verhuren van je huis in het oude centrum van Amsterdam is vanaf 1 juli definitief verboden. In de rest van de stad mag het alleen nog met een vergunning en dan voor maximaal 30 nachten per jaar aan ten hoogste vier personen. Het stadsbestuur legt met deze maatregelen vakantieverhuur nog verder aan banden, zo meldt wethouder Laurens Ivens (bouwen en wonen).

Het verbod gaat gelden in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. Daar staat door toerisme de leefbaarheid voor bewoners dusdanig onder druk dat een verbod op vakantieverhuur noodzakelijk is.

Tot eind mei konden Amsterdammers hun mening geven over het in te voeren verbod in de binnenstad. Van de 780 insprekers bleek driekwart er voorstander van te zijn, voor sommigen zou vakantieverhuur zelfs in de hele stad verboden mogen worden. „Maar dat is binnen de huidige wet- en regelgeving niet haalbaar”, zegt Ivens.

Volgens Europese regels mag toeristische verhuur alleen worden beperkt als er een ‘dwingende reden van algemeen belang’ is. Het stadsbestuur kan daarom alleen ingrijpen in die wijken waar de balans aantoonbaar ernstig is verstoord. Dat is het geval in de oude binnenstad en het stuk grachtengordel daar ten zuiden van, zo heeft de gemeente laten onderzoeken.

De regeling geldt voorlopig voor twee jaar. Blijkt dan dat ook in andere wijken sprake is van overlast door vakantieverhuur, dan kunnen nieuwe verbodswijken worden aangewezen. De toeristische verhuur van woningen in de hoofdstad is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo wordt 1 op de 15 woningen in Amsterdam online aangeboden en is het aanbod op de verschillende verhuurplatforms vervijfvoudigd, naar ongeveer 25.000 advertenties per maand.

Airbnb is boos over de voorgenomen maatregel. Het bedrijf van de website waarop mensen een kamer of appartement te huur kunnen zetten, spreekt over korte termijn oplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers. „We zijn erg bezorgd omdat deze voorstellen illegaal zijn en de basisrechten van Amsterdammers schenden, als ook inkomsten afnemen in deze moeilijke tijden. Om overlast te bestrijden hebben wij een reeks effectieve maatregelen geïntroduceerd die werden verwelkomd door wethouder Ivens. De Tweede Kamer stemt daarnaast binnenkort over nieuwe landelijke wetgeving over vakantieverhuur met steun van gemeenten en platforms. We willen samenwerken met Amsterdam aan duurzame oplossingen en geen korte termijn oplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers en het lokale bedrijfsleven in deze uitdagende tijden.”

Airbnb heeft onder meer een verbeterd onlineportaal voor buurtondersteuning en een nieuwe telefonische hulplijn gelanceerd die 24/7 bereikbaar is voor buurtbewoners.