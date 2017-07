Vakantieperiode goed voor boekverkoop

Het gaat deze zomer goed met de verkoop van boeken. In de week van 17 juli tot en met 23 juli was de omzet 16,3 procent hoger dan vorig jaar in diezelfde week. Er werd voor 10,5 miljoen euro omgezet en dat alleen aan papieren boeken. „Voor de vierde week op rij ligt de omzet boven de 10 miljoen. Dat is sinds 2013 niet meer voorgekomen in de zomerperiode”, aldus de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) vrijdag.

„Zagen we in het voorjaar al bewijzen dat de verkopen in de detailhandel, ook in de boekwinkel, verder aantrokken, is het heel fijn te zien dat dit doorzet en zich uit in nog sterkere cijfers. De boekwinkel leeft weer op en de beleving is dat het in veel boekwinkels gezellig druk is.”

De toename was genoemde week te zien in alle genres.