De politie heeft in een vakantiepark in Kaatsheuvel bungalows ontruimd vanwege een verwarde man. Hij had zich zich opgesloten in een vakantiehuisje en had gezegd dat hij een vuurwapen had.

De politie zette een onderhandelaar en een arrestatieteam in. De man, die alleen in het huisje zat, kon zondagmiddag worden aangehouden. Na medische controle is hij overgebracht naar het bureau.