Vakantiegeld gaat steeds vaker op aan boodschappen

Het vakantiegeld gaat steeds vaker ”met de knollen de pot in”, zoals een uitdrukking zegt. Werknemers laten hun vakantiegeld steeds vaker maandelijks uitbetalen, maar geven dat vervolgens uit aan boodschappen. Onverstandig, zegt Nibudvoorlichtster Gabriëlla Betonville.

Steeds meer bedrijfsbranches voeren het zogenaamde persoonlijk of individueel keuzebudget in, zoals de gemeenten dit jaar. Werknemers kunnen er dan voor kiezen hun vakantiegeld elke maand op hun bankrekening te laten storten in plaats van in één keer in december of mei/juni, zoals vroeger.

Mensen die hun vakantiegeld in één keer ontvangen, besteden dat bewuster, zo constateerde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vanmorgen in de Vakantiegeldenquête 2017 onder 1146 Nederlanders.

Een op de twee mensen die hun vakantiegeld nog steeds één keer per jaar ontvangen, besteedt dat ook daadwerkelijk aan vakantie. Bij Nederlanders die hun vakantietoeslag maandelijks incasseren, doet slechts een op de drie dat.

„Van nature geven mensen snel geld uit”, constateert Nibudvoorlichtster Betonville. „Of je moet de discipline kunnen opbrengen om geld apart te zetten. Dat is een bewuste handeling.”

Mensen die hun vakantiegeld één keer per jaar krijgen, geven dat vooral uit aan vakanties, aan een verbouwing of aan de aflossing van schulden.

Dat laatste is heel verstandig, vindt ze. „Mensen kunnen hun schuldeisers bellen met de mededeling: het vakantiegeld komt eraan, dus ik kan binnenkort gaan aflossen.”

Mensen met schulden gaan niet alsnog op vakantie van hun vakantiegeld, denkt Betonville. „Het is heel naar om schuldeisers achter je aan te hebben.”

Overigens krijgt het grootste deel van de Nederlanders (84 procent) het vakantiegeld in één keer, slechts 13 procent ontvangt het maandelijks. Van die laatste groep betalen twee keer zo veel mensen boodschappen van hun vakantiegeld dan dat de jaarlijkse ontvangers dat doen. Ook sparen ze er stukken minder van dan de laatste groep.

Aankoop huis

Sparen van vakantiegeld gebeurt overigens steeds vaker dan vroeger. In 2002 deed 22 procent van de Nederlanders dat, nu is dat 38 procent. Nibuddirecteur Gerjoke Wilmink: „Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend. Vakantiegeld helpt mensen ongemerkt om te sparen.”

Een op de vijf Nederlanders (22 procent) gaat dit jaar niet met vakantie. Gezinnen gaan het vaakst wel met vakantie en alleenstaanden zonder kinderen gaan het meest niet. Degenen die niet gaan, vinden een vakantie in toenemende mate te duur.

Nederlanders geven gemiddeld rond de 2000 euro uit aan de belangrijkste vakantie van het jaar. Vergeleken met 2016 verwachten vooral de mensen met een inkomen dat rond of boven modaal is, dit jaar zo’n 500 euro minder uit te geven. Ruim twee derde van de mensen die wel op vakantie gaan, rekent van tevoren uit of ze de vakantie kunnen betalen.

De vakantie wordt vrijwel altijd betaald van vakantiegeld, spaargeld en geld op betaalrekening. Mensen die moeilijk rond kunnen komen en wel op vakantie gaan, betalen hun vakantie vaker met het vakantiegeld dan mensen die makkelijk kunnen rondkomen. Ook wachten zij langer met het boeken van een vakantie.