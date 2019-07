Vakantiegeld delen met onbekenden

Steeds minder mensen kunnen het zich veroorloven om op vakantie te gaan. Voor hen is er de actie ”Vakantiegeld Delen”. Kerken in Amersfoort zamelen kleine beetjes vakantiegeld van anderen in en geven dit aan minima.

Twee weken naar de camping in Ouddorp of een dagje dierentuin met het gezin: niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bleek donderdag dat een kwart van de Nederlanders dit jaar niet op vakantie gaat. Bij twee op de drie thuisblijvers is het gebrek aan financiële middelen de belangrijkste reden om thuis te blijven.

Voor deze mensen organiseren de protestantse gemeente Amersfoort en de protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord al jarenlang de actie ”Vakantiegeld Delen”. Kerkleden kunnen een klein deel van hun vakantiegeld overmaken om zo mensen te helpen die weinig te besteden hebben. „We willen iedereen bewust maken van de armoede die er is én er meteen concreet iets aan doen”, zegt Gerrit Riks, lid van de projectgroep ”Vakantiegeld Delen”. Ook als diaken van een van de wijkgemeenten is hij bij het project betrokken.

De adressen van de mensen die in aanmerking komen, worden voorgedragen door de diaconieën van de kerken, wijkteams van de gemeente, inloophuizen en de voedsel- en kledingbank. „We kijken niet alleen binnen onze eigen kerkmuren, maar we geven aan iedereen die ervoor in aanmerking komt”, zegt Riks.

Hij ziet het aantal aanvragen elk jaar toenemen. In 2004, het eerste jaar van de actie, waren er 37 aanvragen. Dit jaar 201, waarvan er 171 zijn toegekend. „Gelukkig neemt het aantal giften ook nog steeds toe; dit jaar hebben we ruim 63.000 euro ingezameld.”

Rust

Naast geldbedragen van particulieren krijgt de projectgroep ook giften van kerkelijke organisaties en stichtingen. De diaken is net met een aantal enveloppen langs de deuren geweest om de opbrengst van dit jaar bij mensen thuis te brengen. Er zijn vaste bedragen; zo krijgen alleenstaanden 250 euro en ontvangt een gezin met twee of meer kinderen 450 euro voor de vakantie. „Mensen zijn vaak verbaasd en ontroerd dat ze zomaar geld krijgen van de kerk, ook als ze niet gelovig zijn. Het is dankbaar werk.”

Laura (naam gefingeerd) kon dankzij de actie samen met haar dochter voor het eerst op vakantie „na een paar zware jaren”. Ze was blij verrast met de gift. „Ik geloofde helemaal niet dat er zoiets bestond: mensen die andere mensen helpen zonder er iets voor terug te verlangen.”

Tijdens de vakantie kwam ze helemaal tot rust. „Het belangrijkste: je voelt je weer een beetje mens worden. Er is even ruimte om te leven in plaats van te overleven. Dat maakt een groot verschil.”

Vakantietas

Er zijn meer kerken die giften inzamelen voor minderbedeelden. Ook in Apeldoorn en Assen worden kerkleden uitgenodigd wat van hun vakantiegeld opzij te zetten.

Kerk in Actie organiseert dit jaar een ”Actie Vakantietas” voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ze krijgen een rugtas met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een dierentuin in de buurt. Er doen zo’n 165 plaatselijke kerken mee aan de actie.