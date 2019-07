Vakantiegangers in de file op Europese wegen

Vakantiegangers staan op diverse plekken in Europa in de file.

Volgens de ANWB is het vooral in het zuiden van Duitsland, Frankrijk en Italië druk. De wachttijd bij de Gotthardtunnel is meer dan een uur.

„De drukte komt zoals verwacht goed op gang. Het is nog geen zwarte zaterdag, maar het is alweer drukker dan vorige week”, aldus de ANWB.

Voor de laatste regio in Nederland, Midden-Nederland, is vrijdag de zomervakantie begonnen. In twee andere regio’s hebben de scholen de deuren al eerder gesloten voor de vakantie.