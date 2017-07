Vakantieganger vooral in Duitsland in de file

Vakantiegangers die vrijdag naar het buitenland zijn vertrokken, moeten vooral in Duitsland rekening houden met files. Ook automobilisten die via de Zwitserse Gotthardtunnel naar Italië willen rijden, kunnen volgens de ANWB rekenen op flinke wachttijden.

„De wachttijd richting Italië is anderhalf uur”, zei een ANWB-woordvoerder over de situatie bij de tunnel. „Dat wordt zaterdag een stuk erger. Dan gaan we voorbij de twee uur.” Ook in Duitsland riskeren vakantiegangers vast te komen staan: er stonden vrijdag files bij Hamburg, Karlsruhe en München. In dat land wordt deze zomer op veel plaatsen aan de weg gewerkt.

Nederlanders die via België naar hun vakantiebestemming rijden, hoeven zich vrijdag minder zorgen te maken. „Daar is het vandaag een feestdag”, legde de woordvoerder uit. „Het is alleen druk op de ring bij Antwerpen.” Wie vervolgens Frankrijk bereikt, moet bij onder meer Lyon en Parijs rekening houden met enige vertraging.

De verkeersoverlast in Nederland lijkt intussen mee te vallen, omdat veel mensen al op vakantie zijn. „De vakantiestroom mengt zich niet heel erg met de forenzenstroom”, aldus een woordvoerder van de VerkeersInformatieDienst (VID). Er vormden zich weliswaar files op meerdere plaatsen, maar de hinder is minder extreem dan enkele weken geleden.

Vooral rond traditionele vakantieknelpunten als Eindhoven en Breda was vrijdag sprake van verkeershinder. Ook rond Nijmegen moesten automobilisten soms even geduld hebben. Daar was het drukker dan gebruikelijk vanwege de Vierdaagse. „Er is vooral sprake van lokale overlast”, aldus de zegsman. „Maar je ziet wel dat er een uittocht is.”