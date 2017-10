Vakantieganger belt vaak voor reisadvies

Nederlanders bellen vaak naar het ministerie van Buitenlandse Zaken voor advies over een vakantiebestemming. Na de aanslag in Barcelona was er bijvoorbeeld een piek te zien in het aantal telefoontjes naar het contactcenter van Buitenlandse Zaken. En ook nu het in Barcelona onrustig is door het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, komen er nog veel vragen of het wel veilig is om erheen te gaan.

Een woordvoerster van het ministerie bevestigt berichtgeving in De Telegraaf dat het anderhalf jaar geleden in gebruik genomen contactcenter dagelijks 3000 mensen per dag helpt. Ook de reisadviezen die Buitenlandse Zaken uitbrengt worden vaak geraadpleegd: 250.000 keer per maand.

Vroeger gingen mensen naar een reisbureau om een vakantie te boeken, maar dat kunnen veel vakantiegangers nu makkelijk zelf en mensen reizen ook verder, verklaart de zegsvrouw de behoefte aan reisadviezen.