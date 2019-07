Vakantiedrukte op Europese wegen valt mee

Vrijdagmiddag en -avond was het erg druk op de Europese wegen, zaterdag valt het vooralsnog mee. Extreme drukte blijft tot nu toe uit, meldt de ANWB.

Toch staan er wel files, zoals in Duitsland waar de inwoners van de zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg vakantie hebben gekregen maar ook miljoenen Duitsers alweer op de terugreis zijn. Zij staan in de file op de routes naar het zuiden of juist naar Scandinavië. In Oostenrijk staat het vast tussen Salzburg en Villach en voor de Karawankentunnel naar Slovenië.

In Zwitserland moeten automobilisten anderhalf uur wachten voor de Gotthardtunnel richting het zuiden. Op de Franse wegen staan vooral files naar het zuiden, zoals op de Route du Soleil tussen Lyon en Valence en op de wegen via Bordeaux en Toulouse naar de Spaanse grens.