Vakantiebeurs verschuift volgend jaar eenmalig naar april

De Vakantiebeurs, het evenement om mensen te informeren bij hun vakantieplannen, verschuift volgend jaar eenmalig van januari naar 8 tot en met 11 april. Dat is in overleg met de reissector vanwege de verwachting dat consumenten wegens het coronavirus ook in 2021 hun vakantie later gaan plannen dan gebruikelijk, meldt de organisatie.

„We zien allemaal dat reizen in coronatijd heel anders is, maar de behoefte om op pad te gaan is onveranderd groot bij mensen”, zegt Karin Lodewijks van Vakantiebeurs. „Tegelijkertijd zien we dat mensen dit jaar langer wachten met boeken en we verwachten dat dat ook volgend jaar nog zo zal zijn. Om die redenen hebben we besloten de beurs te verplaatsen, zodat we mensen kunnen blijven inspireren en informeren op het moment dat ze hun vakantiekeuze willen gaan maken, bijvoorbeeld voor de mei- en zomervakantie.”

De Vakantiebeurs vond in januari voor de 50e keer plaats in de Jaarbeurs. Jaarlijks trekt het evenement meer dan 100.000 bezoekers en meer dan 1100 exposanten. „We verwachten dat de beurs er in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen anders uit zal zien dan voorgaande jaren, maar het bezoek kan juist daardoor veel persoonlijker worden, met meer ruimte voor een reisadvies op maat”, aldus Lodewijks.