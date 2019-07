‘Vakantie met e-auto vergt gedegen planning’

Op vakantie gaan met een elektrische auto naar het buitenland is tegenwoordig goed mogelijk, maar vereist voorbereiding en geduld. Dat zegt Dirk van den Blink van AutoMotivate: Kenniscentrum Elektrische Mobiliteit. Een goede planning van de rit is noodzakelijk omdat er in landen als België, Frankrijk en Duitsland veel minder laadpalen zijn.

Ook de ANWB wijst op het belang van een goede voorbereiding. „Ook in de landen om ons heen neemt het aantal oplaadpunten snel toe. Zorg wel voor apps die je vertellen waar de laadpalen staan”, adviseert de bond. Via de website van de ANWB kun je per land de juiste routeapps vinden met informatie over locaties van laadpalen. Ook adviseert de ANWB laadpassen van verschillende aanbieders mee te nemen. Soms werken Nederlandse passen niet in het buitenland.

Het grootste struikelblok voor een vakantie blijft de actieradius van de elektrische auto. „Die kan behoorlijk verslechteren door de buitentemperatuur. Is het erg koud, dan komt de auto beduidend minder ver. Als het te warm is, kan dat het stroomverbruik ook nadelig beïnvloeden”, zegt Van den Blink. Ook bergen en de zwaardere belading verkleinen de actieradius. „Het is daarom zaak voldoende marge in te bouwen. Rij de accu niet helemaal leeg.”

Van den Blink heeft altijd een extra laadstekker mee die in een regulier stopcontact past. „Dan kun je in elke geval wat stroom laden. En overnacht bij een accommodatie met laadfaciliteiten.”

Voor e-auto’s die minimaal 300 echte kilometers range hebben en de beschikking hebben over een snellaadfunctie is een buitenlandse vakantie goed te doen, vinden ANWB en Automotivate „Het snelladen duurt 15-30 minuten. Dat is niet veel langer dan een reguliere stop met een brandstofauto”, zeg Van den Blink die zelf etappes van 200-300 kilometer rijdt.

Voor auto’s die standaard een lagere actieradius hebben, wordt een reis naar het zonnige zuiden een lange exercitie vanwege de vele stops.