„Vakantie in eigen land wordt onbetaalbaar”

Een vakantie in Nederland wordt door stijgende belastingen steeds duurder. Vooral de toeristenbelasting drukt zwaar op de portemonnee. Daardoor dreigt het voor een deel van de Nederlanders onbetaalbaar te worden om in eigen land op vakantie te gaan. Daarvoor waarschuwde Martin Maassen van brancheorganisatie RECRON in Spraakmakers op NPO Radio 1. „Vakantie mag niet onbetaalbaar worden.”

De lasten rijzen de pan uit, vindt Maassen. Vooral het verhogen van de toeristenbelasting voelen gasten die in Nederland verblijven. „Door deze belastingverhoging gaat de prijs per nacht voor een verblijf op campings, bungalowparken en groepsaccommodaties omhoog.” Dat komt omdat de recreatieondernemer deze kosten direct doorberekent aan de klant.

Een recreatieondernemer heeft volgens Maassen te maken met 120 verschillende soorten belastingen, heffingen en regelingen van de overheid. „Je ziet een tendens in de samenleving waarbij het voor sommige mensen steeds moeilijker wordt om op vakantie te gaan.”