‘Vader verborgen gezin was kort lid Moonsekte’

De vader van het gezin dat in Ruinerwold een geïsoleerd leven leidde, was in de jaren tachtig lid van de Nederlandse tak van de Moonsekte. Dat zegt secretaris Wim Koetsier van de The Universal Peace Federation (UPF). Zo heet de vroegere Moonsekte nu. De UPF ziet zichzelf ook niet meer als sekte.

De oudere leden binnen de Vredeskerk, zoals de UPF in Nederland heet, kennen de vader van het gezin in Ruinerwold als „een spiritueel persoon”. De man was kort lid van de religieuze beweging en vertrok al snel naar Duitsland. „We zijn hem toen uit het oog verloren”, zei Koetsier. De woordvoerder heeft sterk het vermoeden dat de vader, samen met iemand anders, een eigen groep is begonnen. Hij kent de 58-jarige Josef B., die als huurder van het pand is opgepakt, niet. „Die is nooit lid geweest”, aldus Koetsier.