Vader ‘Ruinerwold’ was godsdienstfanaat tegen wil en dank

Hij leefde –zonder dat hij erom had gevraagd– in voortdurend contact met de geestenwereld: Gerrit Jan van D., de vader die zich met zes kinderen schuilhield in een Ruinerwoldse boerderij. De vondst van het afgeschermde gezin maakte hem wereldnieuws.

Een schok gaat er door het land wanneer op 14 oktober in een hermetisch afgesloten boerderij een vader met zijn zes kinderen worden ontdekt. De wereldpers duikt direct op ‘Ruinerwold’. Berichten over een sekte, het wachten op het einde der tijden, kinderen die officieel niet eens bestaan, buitelen over elkaar.

Gaandeweg wordt steeds meer helder wat zich werkelijk afspeelde achter de dubbele ommuring van het ”Zonnehuis”, zoals de hoeve genoemd werd. Met het vrijdag verschenen boek ”Spookhoeve Ruinerwold” proberen Telegraaf-journalisten Silvan Schoonhoven en Marcel Vink alle puzzelstukjes bij elkaar te zoeken. De auteurs spraken onder meer met vroegere kennissen van Van D. Daarnaast raadpleegden ze video’s, chatgesprekken, mailwisselingen en geschreven documenten van Van D. De journalisten kregen zelfs inzage in diverse stukken uit het strafdossier, onder meer de verhoren van zijn kinderen en klusjesman Josef B.

De auteurs schetsen het beeld van een godsdienstfanaticus tegen wil en dank. Van D. groeit op in een synodaal-gereformeerd gezin. Na een periode waarin God in Van D.’s woorden „in de wachtkamer zat” krijgt hij meer belangstelling voor religie. Hij trekt naar de Verenigde Staten en sluit zich aan bij de Moon-sekte, een sekte waarin huwelijk en gezin centraal staan en die bekend is vanwege massahuwelijken. Van D. leert er Josef B. kennen. De twee worden vrienden.

Het ideaal van het gezin als heilige gemeenschap past Van D. terug in Nederland toe in zijn eigen familie. Van D. is na twee opeenvolgende huwelijken uiteindelijk vader van negen kinderen. In zijn zoektocht naar een ideale omgeving voor zijn gezin komt hij in 2009 de vervallen boerderij in Ruinerwold op het spoor. Josef B. huurt het pand; Van D. en zijn kinderen gaan er wonen, afgeschermd voor de buitenwereld.

OM wil Ruinerwold-verdachte observeren in Pieter Baan Centrum

Dekmantel

De journalisten schetsen hoe de oudste drie ‘buitenkinderen’ de dekmantel zijn voor de zes jongste. Doordat zij naar school gaan, kunnen ze de schijn van een normaal gezin ophouden. Ondertussen komen de zes jongste kinderen amper het huis nog uit.

”Spookhoeve Ruinerwold” biedt een blik in de bizarre gedachtenwereld van Van D., die aan het licht komt door citaten uit chatgesprekken met vrienden van over de hele wereld. Uit die gesprekken blijkt Van D. zich voortdurend bewust te zijn van een geestelijke wereld. Die zit volgens hem niet alleen in de lucht, maar ook in mensen en in dingen. Zo wordt de mobiel van oudste zoon Jan kapotgeslagen, omdat deze niet eerst aan God geofferd is. Bij mensen in wie een kwade geest woont, schuwt Van D. drastische maatregelen niet. Hij zet zijn kinderen buiten in de kou, gaat ze te lijf met zijn ‘spirituele zwaard’ of laat ze urenlang bidden.

Van D. beweert meerdere malen dat hij met een vrouw uit het geestenrijk getrouwd is. De geesten van deze vrouwen kunnen in het lichaam van levende vrouwen varen. Zo vaart ene Spring Blossom in het lichaam van een van zijn dochters. De kinderen vertellen dat ze hun zus bij zo’n geestverhuizing met „moeder” aanspreken. Nam de geest bezit van het lichaam van de dochter, dan sliep ze naast haar vader.

Over seksueel misbruik zijn de auteurs bewust terughoudend geweest, vermelden ze achterin het boek. Eerder werd Van D. beschuldigd van misbruik van zijn oudste drie kinderen; of het met de jongere kinderen gebeurde, is onduidelijk.

„Vader Ruinerwold kan al jaren niet praten”

Hard geraakt

In een uitzending van talkshow Op1 gaven de jongste kinderen donderdag in een schriftelijke verklaring aan hard geraakt te zijn door het boek. „Het kwetst ons dat er in de titel wordt gesproken van een duister gezin, waardoor het lijkt alsof wij iets verkeerd hebben gedaan.” De ‘buitenkinderen’ steunen het proces tegen hun vader, de ‘binnenkinderen’ niet.

De advocaat van Van D., Robert Snorn, wilde eerst niet reageren. Vrijdag sprak hij zich in dagblad Trouw toch uit tegen de publicatie. Hij hekelde het feit dat er al een boek ligt waarin Van D. wordt beschuldigd zonder dat er een rechter naar de verdenkingen tegen Van D. gekeken heeft.

Dinsdag begint de rechtszaak tegen Van D. en Josef B. Van D. kan daar niet bij aanwezig zijn; hij heeft drie jaar geleden een beroerte gehad en is zijn spraakvermogen kwijt. Het is onduidelijk of hij al een verklaring heeft afgelegd.