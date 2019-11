Vader Ruinerwold verdachte misbruik kinderen

De vader van het gezin dat een teruggetrokken leven leidde in een boerderij in het Drentse Ruinerwold, wordt ervan verdacht twee van zijn drie oudste kinderen seksueel te hebben misbruikt. Zij woonden niet in de boerderij. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De 67-jarige Gerrit-Jan van D. wordt - naast het seksueel misbruik - ook verdacht van witwassen en vrijheidsberoving. Hij is de vader van de zes jongvolwassen kinderen met wie hij in de boerderij woonde, blijkt uit DNA-onderzoek. De zes hebben ook allemaal dezelfde moeder, zij is in 2004 overleden. Deze zes kinderen stonden niet ingeschreven bij de burgerlijke stand, dat is inmiddels wel gebeurd.

Medeverdachte Josef B. is de huurder van de boerderij en wordt de klusjesman genoemd. De twee mannen worden er ook van verdacht in 2009 in Meppel een 69-jarige man uit Oostenrijk enkele maanden te hebben vastgehouden. Meer details hierover kan het OM niet geven. “Het onderzoek is nog in volle gang. Pas na afronding van het onderzoek kan een volledig beeld worden gevormd”, aldus het OM.

Half oktober kwam de zaak aan het rollen nadat een 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman schakelde die de politie in.

Op 21 januari volgend jaar moeten Van D. en de 58-jarige B. zich voor het eerst in de rechtbank melden. Het gaat om een voorbereidende zitting.