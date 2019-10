Vader Ruinerwold sprak over eindoordeel in geestenwereld

Een eindoordeel in de geestenwereld. Daarover spreekt Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat een week geleden in Ruinerwold werd ontdekt, in een video.

„We zijn in een grote oorlog beland. Deze oorlog is voornamelijk spiritueel en hoewel die niet helemaal voorbij is, heeft Gods alsnog het einde en de overwinning aangekondigd van de strijd in de geestenwereld. Het eindoordeel in de geestenwereld. En omdat deze strijd nu voorbij is en de meeste kwade geesten verslagen zijn, kunnen we vanaf nu nadenken over de idealen van God”, zo zegt de nu 67-jarige Van D. in gebroken Engels in de video die De Telegraaf deze maandag publiceerde. De video is in 2006 opgenomen, ruim voordat Van D. met zijn gezin in Ruinerwold onderdook.

Video van vader gezin Ruinerwold opgedoken

John Eagles

Ondanks dat het gezin in Ruinerwold een verscholen bestaan leidde, trad Van D. online wel veelvuldig naar buiten. Dat deed hij via video’s en duizenden brieven, waar onder andere de Volkskrant in is gedoken. Op Facebook trad Van D. op onder de naam John Eagles. Op de pagina van de inwoner van Ruinerwold zijn vooral tot 2014 veel berichten geplaatst. Daarna verschenen nog slechts enkele artikelen. De oorzaak daarvan kan zijn dat Van D. in 2016 een hersenbloeding kreeg. Van D. is ondanks zijn ziekte wel in staat de politie te woord te staan.

Foto’s en video’s op Facebook tonen Van D. als een wat oudere man met wit haar tot op de schouders en een dikke witte baard. Op een video is te zien hoe Van D. zich fit houdt met een wonderlijk in elkaar geknutselde houten roeitrainer. Ook staan er foto’s van katten, afbeeldingen van adelaars (eagles) en tal van zaken over de natuur en het universum. Ook zijn er kritische berichten te zien over Noord-Korea. Dat laatste hoeft niet verwondelijk te zijn, want Van D. sloot zich jaren geleden aan bij de Moonsekte, die zijn oorsprong vindt in buurland Zuid-Korea.

Waarom deed verdachte Ruinerwold meteen het hek dicht?

Engelen

Volgens de Volkskrant blijkt uit de brieven van Van D. niet dat hij wachtte op het einde van de tijden. De inwoner van Ruinerwold zou wel openbaringen hebben gekregen van toonaangevende engelen. Het beeld ontstaat dat Van D. vooral een eigen godsdienst in elkaar zette.

Van D. is deze maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij was donderdag aangehouden. Van D. wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen. Ook de 58-jarige Josef. B., de van oorsprong Oostenrijkse timmerman die veelvuldig bij het gezin kwam, zit nog vast. B. huurde het pand waar het gezin verbleef. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.