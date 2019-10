Vader ‘Ruinerwold’ maandag voorgeleid

De 67-jarige vader die dinsdag met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold en donderdag is aangehouden wordt maandag 21 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij hoort dan of hij langer in de cel moet blijven. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.

Het Openbaar Ministerie zal de beslissing maandag aan het eind van de middag bekendmaken.