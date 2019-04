Vader rovende familie bekent enkele inbraken

Elke dag inbreken in auto’s en campers aan de kust in Zeeland en Zuid-Holland. Een levenspatroon was het voor een in een camper rondreizende familie uit het voormalige Joegoslavië, stelt het Openbaar Ministerie (OM). De kinderen zouden zijn gedwongen om mee te doen. Maar alleen vader Moris (43) nam de schuld op zich; hij brak enkele keren in, zonder dat de anderen dat wisten.

Hij herhaalde vrijdag voor de rechtbank in Middelburg zijn eerdere bekentenis hierover. Maar volgens het OM gaat het om zeker 160 inbraken, die zijn gepleegd vanaf juli vorig jaar tot hun aanhouding op 16 augustus. Ook moeder Anna (42), zoon Dennis (20), schoondochter Lydia (19) en twee puberdochters zouden hierbij betrokken zijn. Ze waren uit op portemonnees, sieraden, laptops en zonnebrillen. Vaak werd een voertuig helemaal leeggehaald, ook boodschappentassen en koelboxen. Dan had de familie weer te eten.

De aanklaagster vindt dat de Italiaans sprekende familie een criminele organisatie vormt en vervolgt de ouders voor het leiding geven daaraan. Ook verwijt ze hen mensenhandel en uitbuiting, heling, vervalsing van identiteitsbewijzen. Beide ouders en zoon Dennis, die al vastzitten sinds hun aanhouding, spraken deze verwijten ten stelligste tegen. De schoondochter verscheen niet op de zitting.

Volgens moeder Anna was het gezin op vakantie met de camper die ze van een tante in Duitsland leenden. Toen het gezin werd aangehouden, vond de politie in de camper 20 koffers, 36 tassen, ladingen kleding en apparatuur, speelgoed. Het waren nog spullen van de tante, meende de vader.

De familie sliep in de camper, van 8 meter lang. De moeder hekelde dat ze werden afgeschilderd als monsters. Ze zou dit haar kinderen nooit aandoen, bezwoer ze. Een jongetje van 11 jaar en een baby van 1 worden niet verdacht. Twee puberdochters zijn ondergebracht in een jeugdinstelling. Zij komen later voor bij de kinderrechter.