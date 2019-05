Vader ontvoerde Insiya niet gehoord

Het is justitie niet gelukt om Shehzad H., de vader van de in 2016 ontvoerde peuter Insiya, in India als getuige te horen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd. In oktober verdaagde de rechtbank in Amsterdam de strafzaak tegen vijf mannen en een vrouw die worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering, om een ultieme poging te wagen H. aan de tand te voelen. Eerder pogingen waren ook tevergeefs.

Insiya werd destijds met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam weggehaald en vervolgens aan haar vader overgedragen. Hij nam het kind mee naar India, waar het nog steeds is. De vader geldt voor justitie in Nederland als verdachte, maar India weigert hem uit te leveren. In maart bepaalde de rechter in Nederland dat H. het gezag over zijn inmiddels 5-jarige dochtertje kwijtraakt.

Maandag gaat het proces tegen de zes verdachten verder. In oktober besprak de rechtbank het dossier met hen. Daaruit bleek dat de ontvoering een grondige, tot in detail voorbereide actie was, die door de verdachten ‘operatie-Barney’ werd genoemd. De groep verdachten zou bijeengebracht zijn door de vader van Insiya en hoofdverdachte Erik S. (61), een ex-politieman.

Op 29 september 2016 drongen drie mannen de woning binnen van de oma van Insiya. Toen het meisje in de gereedstaande vluchtauto was gezet, wisten buren een van de drie mannen te overmeesteren en over te dragen aan de politie. De moeder van Insiya was op dat moment niet in de buurt.

De strafeisen van het OM worden verwacht op 15 mei.