Vader ontvoerde Insiya moet dwangsom betalen

De vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya moet een dwangsom betalen van 10.000 euro voor elke dag dat hij zijn dochter langer in India houdt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vorige week beslist, staat in een uitspraak waar Het Parool mee naar buiten kwam.

Het hof bevestigde in hoger beroep een eerdere uitspraak van de rechtbank in Den Haag uit december 2017, die oordeelde dat Insiya onmiddellijk moest terugkeren naar Nederland. Volgens het hof mocht vader Shehzad Hemani niet zonder instemming van de moeder beslissingen nemen over het verblijf van het inmiddels 5-jarige meisje.

Het hof verbindt aan deze uitspraak nu een dwangsom, „gezien de aard en de ernst van de zaak, waarbij (de minderjarige) op abrupte wijze uit haar vertrouwde omgeving is gehaald en haar door de weigerachtige houding van de vader het contact met de moeder stelselmatig onthouden wordt”. Het bedrag kan oplopen tot een maximum van een miljoen euro. H. moet gaan betalen vanaf de dag dat hij de uitspraak ontvangt. Het vonnis is hem vorige week woensdag toegestuurd.

De destijds twee jaar oude peuter werd op 29 september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam gehaald en overgedragen aan haar vader. Hij was destijds verwikkeld in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder, Nadia Rashid. Hij nam zijn dochter mee naar India, waar zij nog altijd woont.

De rechtbank in Amsterdam legde in juli de betrokkenen bij de ontvoering gevangenisstraffen op van een jaar tot vier jaar en drie maanden voor de geruchtmakende ontvoering van Insiya. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt ook de vader en een neef, die vermoedelijk bij de kidnap was betrokken. India weigert overigens Hemani uit te leveren. Justitie verwacht dat het tweetal bij verstek moet worden berecht.