Vader ontmaskert zoon als dief auto-emblemen

De vader van een 15-jarige jongen uit Tilburg heeft zijn eigen zoon ontmaskerd als vandaal en dief van auto-emblemen. De man keek maandagavond naar een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant toen hij zijn zoon herkende op camerabeelden van zo’n diefstal.

De afgelopen weken werden er in het Tilburgse stadsdeel Reeshof twintig emblemen gestolen. Een autobezitter had beelden van de dader gemaakt.

De politie had de dader in eerste instantie gevraagd zich vrijwillig te melden. Daar gaf hij geen gehoor aan, waarna de beelden in de uitzending van Bureau Brabant werden vertoond. De vader herkende zijn zoon en nam contact op met de politie. De verdachte is dinsdagochtend verhoord. De officier van justitie handelt de zaak af.