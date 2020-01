Vader omgekomen peuter Ubbena blijft langer vast

De vader van het 3-jarige jongetje dat op 18 december in het Drentse Ubbena te water raakte en twee weken later overleed, moet nog dertig dagen in de cel blijven. De rechtbank in Assen heeft woensdag zijn voorarrest verlengd.

De 39-jarige man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de verdrinking van het ventje in het Noordwillemskanaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van doodslag en onttrekking aan het wettig gezag.

Het jongetje werd in kritieke toestand uit het water gehaald en overleed op oudejaarsavond.