Vader omgekomen kinderen houdt tbs

De man die in juli 2002 zijn woning aan de Jupiterstraat in Roermond in brand stak waardoor zes van zijn kinderen omkwamen, houdt nog zeker twee jaar tbs. De rechtbank in Roermond wees dinsdag een verzoek tot voorwaardelijk beëindigen van het tbs af. Het verzoek was ingediend door de raadsman van Peter G. (49), Dirk Daamen.

G. stak op 12 juli 2002 zijn woning aan de Jupiterstraat in brand, waardoor zes van zijn kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar om het leven kwamen. G. werd in 2003 veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs voor brandstichting met de dood tot gevolg.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg om verlenging van de opgelegde tbs-maatregel met twee jaar. Dit op advies van de kliniek, waar G. wordt behandeld. Voor beëindiging van de tbs-maartegel zou intensieve begeleiding nodig zijn.

De rechtbank vindt het risico te groot dat de man terugvalt in oude gedragspatronen. Hij blijft dus in behandeling.