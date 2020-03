Vader omgekomen Drentse peuter deze maand voor rechter

De vader van het 3-jarige jongetje dat eind vorig jaar overleed nadat hij twee weken eerder in het Drentse Ubbena te water was geraakt, moet op 19 maart voor het eerst voor de rechter verschijnen. De 39-jarige man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de verdrinking van het ventje in het Noordwillemskanaal.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. De zaak wordt over twee weken nog niet inhoudelijk behandeld, omdat het onderzoek nog bezig is.

De rechtbank in Assen heeft de voorlopige hechtenis van de man uit Utrecht woensdag met dertig dagen verlengd.