Vader omgebrachte zoon voorgeleid

De 40-jarige Arnhemmer die ervan wordt verdacht zaterdag zijn 12-jarige zoon om het leven te hebben gebracht, wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dit gebeurt in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. De verdachte is hier na zijn aanhouding zaterdag opgenomen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) zorgen heeft over zijn psychische gesteldheid.

Agenten vonden zaterdag een geëmotioneerde man na een melding. In het huis van de man aan de Dragonstraat vonden ze vervolgens het lichaam van de jongen. Het OM wil om privacyredenen verder niets melden over de toedracht van het incident.

De politie was vrijdagavond al twee keer naar de woning gegaan na meldingen dat er iets aan de hand zou zijn. De eerste keer hoefde niet te worden ingegrepen, de tweede keer deed niemand open. Waarom de agenten naar het huis waren gegaan en wie de meldingen had gedaan, wilde de politie niet zeggen.

Het is niet bekend of de vader al in beeld was bij politie en bij hulpverlening.