Vader omgebrachte zoon blijft vastzitten

De 40-jarige Arnhemmer die ervan wordt verdacht zaterdag zijn 12-jarige zoon om het leven te hebben gebracht, blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem heeft dat maandag besloten. De voorgeleiding van de verdachte gebeurde in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen.

De verdachte is hier na zijn aanhouding zaterdag opgenomen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) zorgen heeft over zijn psychische gesteldheid.

Agenten waren zaterdag na een melding naar een huis in de Dragonstraat in Arnhem gegaan. Daar troffen ze het lichaam van de jongen aan en de verdachte. Het OM wil om privacyredenen niets zeggen over de toedracht.