Vader met vijf kinderen in woning Ruinerwold

De zes mensen die de politie aantrof in een woning in Ruinerwold zijn vijf kinderen en hun vader. Dat hebben ze zelf tegenover de politie verklaard.

Daarnaast is een andere man aangehouden. Hij is de huurder van het pand. „We weten nog niet wat de relatie met de overige personen is. Dit maakt deel uit van ons onderzoek. Hij is ingesloten voor verhoor en zit nog vast”, aldus de politie.

De gezinsleden hebben zelf aangegeven meerderjarig te zijn. De politie zoekt dit nog uit. Ze zijn onderzocht door een arts.