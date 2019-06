Vader ‘meisje van Nulde’ wil spreekrecht

De vader van ‘het meisje van Nulde’ wil in de rechtszaal de man toespreken die zijn dochter heeft gedood. Op 1 juli behandelt de rechtbank in Zutphen de tbs-verlenging van Mike J. die in 2003 werd veroordeeld voor het doden van het meisje.

Advocaat Sébas Diekstra heeft bij de rechtbank een formeel verzoek tot spreekrecht gedaan namens de vader. Volgens Diekstra zijn de nabestaanden tot op de dag van vandaag niet gehoord in deze zaak. „De vader heeft nog altijd de behoefte om één keer ten overstaan van de veroordeelde te spreken over wat hij hem en zijn andere dochter heeft aangedaan.”

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde het rompje aan van een toen onbekend meisje. Pas maanden later werd bekend dat het ging om de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht.

J. was destijds de stiefvader van Rowena. Hij kreeg 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor doodslag.

Huisman verzocht in 2017 de rechtbank al tevergeefs om spreekrecht. De wet biedt momenteel geen ruimte aan nabestaanden om op tbs-verlengingszittingen het woord te voeren. De nabestaanden verzoeken de rechtbank om hen toch de ruimte te geven. Vooral Rochelle Rikkers, de zus van de overleden Rowena, is nog altijd bang voor J.

In januari vorig jaar werd bekend dat J. zelfstandig buiten de kliniek gaat wonen. De nabestaanden reageerden geschokt. Ze waren hierover niet ingelicht.