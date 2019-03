Vader Insiya raakt gezag kwijt

De vader van het naar India ontvoerde meisje Insiya, Shehzad H., raakt het gezag over zijn dochtertje kwijt. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, in een civiele zaak die was aangespannen door de Raad voor de Kinderbescherming

Uit onderzoek van de Raad blijkt dat het meisje in India weliswaar opgroeit in welstand, maar dat er zorgen zijn over haar emotionele ontwikkeling. De vader maakt contact tussen Insiya en haar moeder en andere familie van moederskant vrijwel onmogelijk en informeert de moeder niet over het welzijn en de ontwikkeling van het meisje.

De rechter gaat in die gedachtegang mee. Insiya wordt in haar ontwikkeling bedreigd en die situatie duurt al veel te lang, is het oordeel. Daarom krijgt de moeder als enige het gezag over haar dochter, die deze woensdag vijf jaar is geworden.

Insiya werd in september 2016 op gewelddadige wijze uit het huis van haar oma in Amsterdam meegenomen en naar India gebracht. Tegen vader H. en zeven medeverdachten loopt een strafzaak wegens ontvoering.