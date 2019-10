Vader gezin Ruinerwold voorlopig vast in gevangenisziekenhuis

De 67-jarige vader van het gezin in Ruinerwold verblijft in de gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Wat hij heeft en of hij acuut moest worden opgenomen, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet vertellen. De man heeft een aantal jaar geleden een hersenbloeding gehad.

De rechter-commissaris van de rechtbank heeft maandag het voorarrest van de man met veertien dagen verlengd. Hij zit in beperking, dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Hoe het met de zes meerderjarige kinderen van het gezin gaat, is niet niet duidelijk.