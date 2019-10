Vader gezin Ruinerwold 'emigreerde' in 2009

$lead

RUINERWOLD (ANP) - De vader van het gezin dat afgelopen week werd gevonden in een boerderij in het Drentse Ruinerwold schreef zich in 2009 uit bij de gemeentelijke basisadministratie. Hij meldde dat hij was geëmigreerd, bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht hierover in de Stentor.

Eerder werd al bekend dat de man en de zes meerderjarige kinderen niet geregistreerd waren in de basisadministratie. Het gezin werd begin deze week gevonden in een verborgen ruimte van de woning, nadat de 25-jarige zoon zijn verhaal had gedaan in een café in Ruinerwold. Zij leefden negen jaar in afzondering. De 67-jarige vader en de 58-jarige huurder van het pand, Oostenrijker Josef B., zijn aangehouden en zitten vast.

Ook zaterdag is weer onderzoek gedaan in en bij de boerderij, onder meer met een zogeheten geldhond. Er is geen extra geld gevonden, aldus het OM. Eerder was in de woning een groot geldbedrag gevonden. De herkomst daarvan wordt onderzocht.

Het luchtruim in de omgeving van de boerderij is dicht, om te voorkomen dat er met drones beelden worden gemaakt. In Staphorst is een stuk grond afgezet dat eigendom zou zijn van de vader, volgens het OM om onbevoegden weg te houden.

