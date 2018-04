Vader en zoon Rademaker krijgen onderscheiding

Beiden krijgen een lintje voor hun kerkelijke activiteiten. Vader P. Rademaker (80) en zoon C. Rademaker (48) zijn donderdag benoemd tot leden in de Orde van Oranje-Nassau.

De grote zaal van het gemeentehuis in Waddinxveen stroomt langzaam vol. Hier en daar hebben mensen hun camera al in de aanslag. „Denk je dat hij iets vermoedt?” zegt iemand tegen haar buurvrouw. Op de voorste rij zitten de dertien decorandi op een rijtje. Ze kijken wat verbaasd om zich heen. „Wat een gekkigheid”, fluistert iemand.

Iets na tienen begint burgemeester Nieuwenhuis met de lintjesuitreiking. „Welkom allemaal. U zult vast zenuwachtig zijn. Dat ben ik ook, want ik doe dit als kersverse burgemeester voor het eerst vandaag. Ik mag meteen dertien lintjes uitdelen aan mensen uit onze gemeente.”

Een van de eerste mannen die naar voren mogen komen, is P. Rademaker. Hij is jarenlang diaken en ouderling geweest bij de hersteld hervormde gemeente in Waddinxveen, was bestuurslid van de SGP-kiesvereniging en is secretaris van de GBS en lid van de zendingscommissie van Mbuma. Peter van den Berg, diaken bij de hersteld hervormde gemeente te Waddinxveen, heeft hem opgegeven voor de onderscheiding. „In onze gezindte is het niet altijd even gebruikelijk om complimenten te geven. Maar vrijwillige inzet mag best eens gewaardeerd en beloond worden. Hij heeft jarenlang belangeloos veel goed werk verricht voor onze kerk.”

Rademaker heeft meteen een vraag: „Mag mijn vrouw naast me komen staan?” Hij pakt haar hand vast. Samen luisteren ze naar de toespraak van de burgemeester, die zijn vrijwillige activeiten opnoemt. Na het opspelden van de onderscheiding gaat hij achter de microfoon staan. „Ik heb het werk alleen door Gods kracht kunnen doen. Verder wil ik graag mijn vrouw nog eens noemen, want zij heeft altijd achter me gestaan. Tijdens de vergaderingen bij ons thuis zorgde ze voor de koffie.” De burgemeester, glimlachend: „Ik voel nog een onderscheiding aankomen.”

Zijn zoon C. Rademaker maakt enthousiast foto’s vanuit het publiek. Maar wat hij niet weet, is dat hij straks zelf een onderscheiding krijgt. Van den Berg heeft ook hem opgegeven. „Hij doet net als zijn vader heel veel goed werk voor de kerk. Ik kan niet wachten om zijn verbaasde gezicht te zien als hij zo ineens zijn naam hoort.”

De gedecoreerden worden een voor een naar voren geroepen. Zo is er een lintje voor drs. H. C. Kranendonk. Hij is lid van de ledenraad van de EO, voorzitter van de Nederlandse Patiëntenvereniging Waddinxveen-Boskoop en mantelzorger. Ook A. de Rooij ontvangt een onderscheiding, onder andere voor zijn vrijwilligerswerk binnen de PKN-gemeente Bethelkerk en de centrale hervormde gemeente Waddinxveen.

Ridder

Dan is Ir. J.C. van Ginkel MCM (53) aan de beurt. Hij wordt benoemd als ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor zijn werkzaamheden als voorzitter van het districtsbestuur van de JBGG Gouda. Ook leidde hij verschillende verenigingen binnen de gereformeerde gemeente van Krimpen aan den IJssel, was hij voorzitter van de SGP Waddinxveen en ontplooide hij een aantal nevenactiviteiten naast zijn hoofdfunctie als gemeentesecretaris.

Burgemeester Nieuwenhuis: „Ik heb hier een indrukwekkende lijst met activiteiten. Ik zou bijna denken dat u er een parttimebaan naast heeft, maar dat is niet het geval. Vanwege al deze werkzaamheden heeft het Zijne Majesteit de koning behaagd u te benoemen als ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

De vrouw van Van Ginkel spreekt hem toe. „Ja Jan, nu ben je de regie even helemaal kwijt.”

Uit haar toespraak blijkt dat de zonen van Van Ginkel zijn onderscheiding hebben aangevraagd. Maar het ridderschap, dat komt voor iedereen als een verrassing. Van Ginkel: „Ik wil vooral God bedanken, Die mij de energie gaf voor dit werk en mij een heel fijn gezin heeft gegeven.”

De laatste onderscheidene: C. Rademaker. Voor zijn werk als ouderling en scriba van de hersteld hervormde gemeente van Waddinxveen, organist en voorzitter van de kerkvoogdij krijgt hij het lintje opgespeld. Vanuit het publiek wordt hij naar voren gehaald. „Wat een verrassing! Ik ben blij en dankbaar voor deze onderscheiding.”