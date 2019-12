Vader en zoon opgepakt voor geweld op school

Een 51-jarige Tilburger en zijn zoon van 15 zijn opgepakt voor gewelddadigheden op de middelbare school van de jongen. Dat meldt de politie.

De zoon zou een personeelslid hebben getrapt en geslagen. De vader gaf volgens de politie een medewerker van de Tilburgse school een duw waardoor die ten val kwam. Kort daarvoor was hen in een gesprek verteld dat „de zoon naar een andere onderwijsinstelling moet die beter bij zijn capaciteiten aansluit”.

Het tweetal is uiteindelijk in een woning in de Tilburgse wijk Het Zand aangehouden. De school heeft aangifte gedaan.