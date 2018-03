Vader en zoon apotheker verdacht van fraude

Door een speciale ‘omzettingstool’ in de software van apothekersorganisatie Verenigde Apotheken Limburg (VAL) hebben eigenaren Jef P. en Jaap P. voor meer dan 17 miljoen euro gefraudeerd, meent het Openbaar Ministerie. Vader en zoon moeten zich vanaf maandag voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden.

Vader (76) en zoon (46) hebben tientallen apotheken, vooral in het zuiden van Nederland. De mannen ontkennen iedere vorm van fraude. Vader Jef spreekt van een „onschuldige handeling”. Hij was „ten volle” overtuigd dat hij het juiste deed. „De verzekeraars hadden de laagste prijs, de patiënten waren tevreden. Wij hebben niks te verbergen.” Zoon Jaap zegt dat er geen sprake was van een tool, maar iets wat al in het systeem zat en waar hij nooit bemoeienis mee heeft gehad.

Tussen 2013 en 2016 zouden vader en zoon diverse zorgverzekeraars hebben opgelicht. Zij deden dat volgens het OM door preferente medicijnen in rekening te brengen, terwijl de cliënten van de apotheek niet-preferente medicijnen ontvingen. Dat gebeurde automatisch in het systeem. Preferente medicijnen worden door de zorgverzekeraars volledig vergoed, niet-preferente medicijnen worden niet of deels vergoed.

De zaak kwam aan het rollen toen het een patiënt opviel dat er op de declaratie van de zorgverzekeraar een ander medicijn stond dan het door de apotheek geleverde.

De rechtbank in Rotterdam heeft drie dagen uitgetrokken voor deze omvangrijke zaak. Naar verwachting formuleert het Openbaar Ministerie dinsdag de strafeis tegen vader en zoon.