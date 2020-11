Vader en zonen krijgen levenslang voor 4 moorden Enschede

Voor vier moorden in een growshop in Enschede zijn de hoofdverdachten Camil A. (59) en zijn zonen Dejan A. (34) en Denis A. (32) vrijdag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. De rechtbank in Almelo spreekt van „een koelbloedige executie”.

Het OM had tijdens de strafzaak in september ook driemaal levenslang geëist tegen de Serviërs uit Nijverdal en Hengelo, in lijn met de wens van de nabestaanden.

De vier slachtoffers, onder wie de eigenaar van de winkel voor benodigdheden voor wietteelt, werden op 13 november 2018 van dichtbij doodgeschoten met steeds twee verschillende kalibers kogels. De vier slachtoffers zijn doodgeschoten door minimaal twee schutters, oordeelt de rechtbank. Volgens de rechtbank gebeurde dit op een „kille en koelbloedige” manier.

De drie hoofdverdachten werkten volgens de rechtbank nauw samen tijdens de moorden in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat en zijn volledig verantwoordelijk voor elkaars daden. Ze werden daarom veroordeeld voor moord in vereniging.

Tijdens het strafproces in de rechtbank in Almelo beriepen de hoofdverdachten zich op hun zwijgrecht. „Ze hebben bewust gekozen om geen redelijke verklaring te geven”, stelt de rechtbank, die hierin bewijs ziet dat de verdachten de moorden hebben gepleegd.

Het motief voor de moorden is onduidelijk gebleven. Volgens het OM hadden de verdachten een financieel motief, omdat een van de slachtoffers is beroofd van enkele duizenden euro’s die hij op zak had. De rechtbank zei hier vrijdag over: „Alsof er niets was gebeurd pakten de drie verdachten daarna de draad van het gewone leven weer op. Zij lieten de nabestaanden in grote ontreddering achter en tot op de dag van vandaag zijn er talloze onbeantwoorde vragen.”

In totaal moeten de schutters zo’n 877.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Twee medeverdachten werden vrijdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van elf en veertien maanden. Dennis van D. (34) uit St. Willebrord kreeg elf maanden voor wapenhandel. Zijn vader is daarvan vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De 30-jarige Zizi W. uit Breda krijgt een gevangenisstraf van veertien maanden. Zij heeft volgens de rechtbank bemiddeld tussen de wapenhandelaar uit St. Willebrord en een van de hoofdverdachten.