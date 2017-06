Vader en kinderen naar ziekenhuis door brand

Twee kinderen van twee jaar oud en hun vader zijn maandagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat brand was ontstaan in een slaapkamer van hun woning in de badplaats Ouddorp. De vader en kinderen worden behandeld voor het inademen van rook, meldt de brandweer.

De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting op de eerste verdieping van de woning aan de Diependorst. De vader bracht na het ontdekken van de brand zijn kinderen in veiligheid en probeerde daarna de brand te blussen. De brandweer, die hem daarbij te hulp schoot, kon de klus afmaken.